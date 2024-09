Intelsat investiert in das Pariser Unternehmen Greenerwave und startet die Entwicklung der nächsten Generation von Mobilitätsterminals

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten- und terrestrischen Netzwerke und führender Anbieter von In-Flight-Konnektivität (IFC), wird im ersten Halbjahr 2025 als weltweit erster Betreiber Multi-Orbit-Lösungen für alle relevanten Geschäftsbereiche bereitstellen. Dies wird ermöglicht durch eine neue Strategie für Satellitenterminals, die moderne Funktionen und eine verbesserte Kosteneffizienz bietet.

"Mit seiner Strategie setzt Intelsat auf neue Technologien und weitere Investitionen in innovative Terminalanbieter", erklärt David Wajsgras, CEO bei Intelsat. "Immer mehr Kunden bauen auf das breite Zuverlässigkeitsprofil von Multi-Orbit-Lösungen, und hierin liegt der Schlüssel zu unserem zukünftigen Erfolg. Keine Single-Orbit-Lösung kann mit dem mithalten, was Intelsat in Bezug auf Performance, Ausfallsicherheit und kommerzielle Flexibilität zu bieten hat."

Intelsat betreibt ein beispielloses Netz geostationärer Satelliten und unterhält Partnerschaften mit Anbietern von Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen. Mit der Einführung seiner neuen Terminalstrategie ist Intelsat nun dazu in der Lage, Multi-Orbit-Managed-Service-Lösungen für alle relevanten Branchen anzubieten, darunter kommerzielle Luftfahrt, Staatsorgane und Mobilitätsanwendungen.

"Vor etwa zwei Jahren hat Intelsat damit begonnen, einsatzbereite Multi-Orbit-Terminals an das Militär und kommerzielle Fluggesellschaften auszuliefern", berichtet Wajsgras. "Unsere Multi-Orbit-Strategie findet heute bei den Kunden großen Anklang und bestätigt unseren Ansatz."

Die Strategie von Intelsat für Multi-Orbit-Terminals sieht Minderheitsbeteiligungen an einigen branchenführenden Terminalanbietern vor. Zuletzt investierte Intelsat in das Pariser Unternehmen Greenerwave und unterzeichnete eine Technologievereinbarung zur Entwicklung einer innovativen elektronisch steuerbaren Antenne, die in durchsatzstarken Multi-Orbit-Terminals für Netzwerk- und Datenanwendungen zum Einsatz kommt.

Das ESA-Terminal (Electronically Steered Array) von Greenerwave ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Netzwerken und Umlaufbahnen und wird über einen angepassten Intelsat-Funktionsumfang verfügen, um Breitband-, Mobilitäts-, Medien- und Regierungskunden rund um den Globus eine einzigartige Zuverlässigkeit und Performance zu bieten.

"Strategische Investitionen in Terminalanbieter schaffen die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um diese Technologien schneller auf den Markt zu bringen und zugleich das Kundenerlebnis entscheidend zu verbessern", so Wajsgras.

Das neue skalierbare Terminal wird als Teil des Managed-Service-Angebots von Intelsat erhältlich sein und eine zuverlässige Konnektivität mit hohem Durchsatz gewährleisten ganz ohne den Zeit- und Arbeitsaufwand, der mit der Verwaltung eines Satellitennetzwerks einhergeht. Dieses neue Terminal kombiniert flexibles Beamforming, Neukonfiguration in Echtzeit und einen niedrigen Stromverbrauch. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören die geringeren Abmessungen mit Interleaver-Empfängern und -Sendern auf einer einzigen Antennenplatte. Je nach Bedarf kann die Antenne als Halbduplex- oder Vollduplex-Terminal betrieben werden, wobei die Größe des Panels um bis zu 50 verringert werden kann.

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, über das weltweite Next-Generation-Netzwerk und die Managed Services des Unternehmens nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation für Regierungs-, Nichtregierungs- und Geschäftskunden bereitzustellen. Intelsat überbrückt die digitale Kluft, indem es eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen betreibt. So ermöglicht Intelsat es Menschen und ihren Werkzeugen, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für "Erstmaligkeiten" in der Satellitenindustrie im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Auf der Grundlage eines Erbes der Innovation und mit dem Fokus auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen haben die Teammitglieder von Intelsat nun die "nächsten Erstmaligkeiten" im Weltraum im Visier, während sie das Feld aufmischen und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle übernehmen.

Über Greenerwave

Greenerwave ist ein Deeptech-Industrieunternehmen, das 2015 von den Forschern Geoffroy Lerosey und Mathias Fink gegründet wurde. Das Spin-off des Langevin Institute gehört zum CNRS und zur ESPCI-PSL (École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris). Greenerwave ist auf die Steuerung und Ausrichtung elektromagnetischer Wellen spezialisiert und entwickelt in Frankreich eine bahnbrechende Technologie, die die Energieeffizienz von Geräten drastisch verbessert, sie wirtschaftlicher und umweltfreundlicher macht und die Abhängigkeit von Halbleitern reduziert. Diese disruptive Technologie findet in verschiedenen Bereichen Anwendung von der Automobilindustrie bis hin zur Satellitenkommunikation und dem Internet of Things.

