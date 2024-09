Das Immobilien-Unternehmen Lübke Kelber meldet eine neue Transaktion. Man habe "weitere 350 Wohneinheiten in Leipzig in das Property Management des Unternehmens aufgenommen", so die Frankfurter am Montag. Zu finanziellen Details äußert man sich nicht. "Der Kauf des Immobilienportfolios erfolgte in Kooperation mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...