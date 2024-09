Lenzburg - Die Aargauer Lebensmittelgruppe Hero kauft in Grossbritannien zu. Sie übernimmt die von der bekannten Food-Bloggerin Ella Mills gegründete Marke namens Deliciously Ella. Zum Kaufpreis macht das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montag keine Angaben. Deliciously Ella vertreibt unter anderem vegane Riegel, Granola, Nussmischungen oder Cracker. Hero verspricht sich von der Übernahme einen Eintritt in den britischen Snacking-Markt. Grossbritannien ...

