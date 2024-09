Lausanne - Der Computerzubehör-Hersteller Logitech will seine Präsenz im chinesischen Markt verstärken. Das Unternehmen plane, mehr Kapital und personelle Ressourcen einzusetzen, um einen grösseren Anteil am wachsenden chinesischen Markt zu erobern, sagte CEO Hanneke Faber in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Forbes China. «Die grosse chinesische Kundenbasis ist eine wichtige Inspirationsquelle für Logitech und beeinflusst die Geschäftsstrategien ...

