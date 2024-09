Donald Trump hätte gerne Taylor Swifts Unterstützung gehabt - die will aber Kamala Harris wählen. Der Präsidentschaftskandidat reagiert mit einer Hassbotschaft in Grossbuchstaben. Am Ende konnte Donald Trump seinen verletzten Stolz doch nicht verbergen. «Ich hasse Taylor Swift!», schrieb er am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social - in Grossbuchstaben. Die Sängerin, der zahlreiche Beobachter einen Einfluss auf den diesjährigen US-Präsidentschaftswahlkampf ...

