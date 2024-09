Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang von 0,5% auf 56,44 EUR im XETRA-Handel. Im bisherigen Tagesverlauf wurden 68.670 Aktien gehandelt. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR, was einem Potenzial von 37,23% über dem derzeitigen Kurs entspricht. Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 86,65 EUR für die Aktie, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen leichten Rückgang im Gewinn pro Aktie auf 2,95 EUR, verglichen mit 3,34 EUR im Vorjahreszeitraum.

Aktienrückkaufprogramm schreitet voran

Parallel dazu setzt Mercedes-Benz sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 9. bis 13. September 2024 wurden insgesamt 447.152 eigene Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 55,41 EUR und 58,21 EUR erworben. Seit Beginn des Programms am 10. Mai 2024 hat das Unternehmen bereits 34.888.246 Aktien zurückgekauft, was das anhaltende Vertrauen in die eigene Marktposition unterstreicht.

