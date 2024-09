Die Netto-Long-Positionen im USD sind in der dritten Woche in Folge gestiegen. Die Netto-Longpositionen in EUR sind zurückgegangen. Die Netto-Long-Positionen in GBP gingen zurück und die Netto-Long-Positionen in JPY nahmen in der vierten Woche in Folge zu, so die Ökonomen Jane Foley und Molly Schwartz von der Rabobank. Die Netto-Longpositionen in JPY ...

Den vollständigen Artikel lesen ...