Die Apple-Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang im NASDAQ-Handel, wobei der Kurs um 3,0 Prozent auf 215,76 USD fiel. Dieser Abwärtstrend wird hauptsächlich durch Berichte über eine schwächere Nachfrage nach dem neuen iPhone 16 im Vergleich zum Vorgängermodell getrieben. Experten wie Ming-Chi Kuo schätzen, dass die Verkäufe der iPhone 16-Familie im Vergleich zur iPhone 15-Serie um etwa 12,7 Prozent zurückgegangen sind. Als mögliche Gründe werden die schrittweise Einführung von Apple Intelligence und der starke Wettbewerb auf dem chinesischen Markt genannt.

Analysten sehen Potenzial trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten weiterhin Potenzial für Apple. Im Mittel gehen sie von einem Kursziel von 230,00 USD aus. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,991 USD erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Experten prognostizieren für 2024 ein Ergebnis je Aktie von 6,70 USD. Die Einführung neuer KI-Funktionen und mögliche Sonderangebote in der Hochsaison könnten laut Analysten den Umsatz in Zukunft positiv beeinflussen.

Apple Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...