Trotz der erneuten Begeisterung für die Aktien von Nvidia und einige andere heiße KI-Titeln gibt sich ein Mizuho-Analyst in vielen Bereichen des Halbleitersektors pessimistisch.Für die beiden großen Chiphersteller Nvidia und Broadcom war es eine starke Woche an der Wall Street. So sind die Aktien von Nvidia um 15 Prozent gestiegen, während die Titel von Broadcom um 20 Prozent zulegen konnten. Für den Chipsektor war es allgemein eine gute Woche. Der PHLX Semiconductor Index hat um 9 Prozent zugelegt und übertrifft nun wieder knapp die Gewinne des S&P 500 im Jahresverlauf. Nichtsdestotrotz notiert der PHLX Semiconductor Index immer noch 26 Prozent unter seinen Höchstständen im Juli. …