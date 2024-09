Die Apple-Aktie ist alles andere als gut in die neue Woche gekommen. Die Papiere des Tech-Giganten stehen am ersten Handelstag auf der Dow-Jones-Verliererliste ganz oben und verlieren im frühen Handel mehr als drei Prozent. Laut CBNC machen Berichte über eine unerwartet schwache Nachfrage nach dem neuen iPhone 16 die Runde. Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities erklärte in einer Notiz, dass die Verkäufe des neuen Modells um zwölf Prozent hinter denen des iPhone 15 im Vorjahreszeitraum zurückblieben, ...

