Im Februar 2011 sind der chinesische BYD und Mercedes-Benz - damals noch unter dem Namen Daimler - ein Joint Venture zum Bau von E-Autos eingegangen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Gemeinschaftsunternehmen Denza inzwischen solide. Doch nun steigen die Stuttgarter aus. Hier sind die Hintergründe und Folgen.BYD hat in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung an die Anleger erklärt, dass man Denza komplett von Mercedes übernehmen wird. Damit übernehmen die Chinesen die übrigen zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...