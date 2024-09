DJ S&P bestätigt E.ON mit "BBB+/A-2" - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings bestätigt das lang- und kurzfristige Emittentenrating für E.ON mit "BBB+/A-2" und das Emissionsrating für die vorrangigen unbesicherten Anleihen mit "BBB+". Der Ausblick sei stabil, teilte S&P Global Ratings am Montagabend mit. E.ON wird sich laut S&P darauf konzentrieren, seine regulatorische Vermögensbasis (RAB) bis 2028 auf mehr als 55 Milliarden Euro zu erhöhen und in sein Kundenlösungsgeschäft zu investieren, was seine Position als eines der größten Netzunternehmen in Europa festigen dürfte.

September 16, 2024

