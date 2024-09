Die Schaeffler-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang und schloss bei 4,17 Euro, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,18 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie bewegt sich derzeit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 6,78 Euro, das am 1. März 2024 erreicht wurde.

Dividendenerwartungen und Finanzausblick

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,333 Euro je Aktie erwartet, was eine Reduzierung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,450 Euro darstellt. Die Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,796 Euro. Im jüngsten Quartal konnte Schaeffler einen Umsatzanstieg auf 4,19 Milliarden Euro verbuchen, während der Gewinn je Aktie bei 0,05 Euro lag. Die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse ist für den 5. November 2024 geplant.

