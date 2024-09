E.ON, einer der führenden Energieversorger Europas, erfährt eine positive Bewertung von Ratingagenturen. Das Unternehmen plant, seine regulatorische Vermögensbasis bis 2028 auf über 55 Milliarden Euro zu steigern und verstärkt in Kundenlösungen zu investieren. Diese Strategie soll E.ONs Position als bedeutendes Netzunternehmen in Europa festigen. Die Ratingagentur S&P Global Ratings bestätigt das Emittentenrating mit "BBB+/A-2" und bewertet den Ausblick als stabil. Diese Einschätzung spiegelt das Vertrauen in E.ONs langfristige Strategie wider.

Positive Resonanz am Aktienmarkt

Die Börse reagiert positiv auf diese Entwicklungen. Im Handel verzeichnete die E.ON-Aktie einen Anstieg und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 14,79 Euro, was weiteres [...]

