"Silicon Delta The Story of Vietnam's Tech Revolution", die neueste Dokumentation über Vietnam und seinen führenden Technologiekonzern FPT, wurde auf Discovery Channel uraufgeführt und ist in 10 Sprachen verfügbar, darunter unter anderem Englisch, Japanisch, Deutsch, Chinesisch, Koreanisch.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915396844/de/

(Graphic: Business Wire)

Die halbstündige Dokumentation verfolgt die Entwicklung Vietnams, um die sich am schnellsten entwickelnde digitale Wirtschaft Südostasiens zu werden. Sie bietet einen chronologischen Überblick über die Entwicklung und aktuellen Errungenschaften Vietnams sowie seine positiven Zukunftsaussichten mit dem Potenzial, zu einem globalen Kraftpaket für Arbeitskräfte zu werden.

FPT ist unter den Top-50- IT-Unternehmen Asiens gelistet und die Entwicklung des Unternehmens in die globale Arena hin zu einem milliardenschweren Unternehmen spiegelt heute die technologischen und sozioökonomischen Entwicklungen Vietnams wider. Die Dokumentation zeigt seine internationale Expansion von den Anfängen bis zum Aufbau seiner ersten internationalen Präsenz und wie FPT kontinuierlich Innovationen hervorbringt, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.

Anfangszeit : Der Unternehmergeist Vietnams und seine Wirtschaftsreform ebneten den Weg zur Gründung von FPT, seinen bahnbrechenden Geschäftsabschluss und den entscheidenden Beschluss, weltweit zu expandieren.

: Der Unternehmergeist Vietnams und seine Wirtschaftsreform ebneten den Weg zur Gründung von FPT, seinen bahnbrechenden Geschäftsabschluss und den entscheidenden Beschluss, weltweit zu expandieren. Globale Expansion und neue Horizonte : Hindernisse während des Dotcom-Booms in den 1990er Jahren führten dazu, dass FPT seine Richtung änderte mit einem historischen Kundentreffen in Japan, das die Voraussetzungen für die Etablierung eines Bildungssystems für künftige Innovatoren schuf.

: Hindernisse während des Dotcom-Booms in den 1990er Jahren führten dazu, dass FPT seine Richtung änderte mit einem historischen Kundentreffen in Japan, das die Voraussetzungen für die Etablierung eines Bildungssystems für künftige Innovatoren schuf. Resilienz und Innovation: Das Streben von FPT nach Fortschritten in den Bereichen digitale Transformation, KI, Automobiltechnologie und Halbleiter sowie der Geist des Vorwärtsdrängens tragen weiterhin zur allgemeinen technischen Entwicklung Vietnams bei.

Dr. Truong Gia Binh, Gründer und Chairman von FTO, erklärte: "FPT wurde als Möglichkeit zum Überleben gesehen und besaß den Ehrgeiz, eine Nation aus der Armut zu befreien und der Welt die Intelligenz von Vietnam zu präsentieren, die unser Wachstum vorangetrieben hat. Bis zum heutigen Tag bleiben wir unserem Engagement für dieses Erbe treu, indem wir kontinuierlich eine hochqualifizierte Belegschaft aufbauen, insbesondere in den Bereichen KI, Halbleiter und Automobiltechologie, um sowohl Vietnam als auch globale Transformationsbewegungen zu leiten."

Chu Thi Thanh, Software Chairwoman von FPT, erläuterte: "Diese Dokumentation fängt das kollektive Engagement und die unermüdlichen Bemühungen einer Reihe von Generationen von FPT ein, die es wagten, große Träume zu haben und mutig zu handeln. Vor 25 Jahren haben wir die stolze Entscheidung ‚Go global or die' getroffen ein mutiger Schritt, der für unser Schicksal entscheidend und für Vietnam zu der Zeit bahnbrechend war. Dieser mutige Geist ist auch heute noch in der DNA eines jeden Mitarbeiters von FPT lebendig und wird auch weiterhin an zukünftige Generationen weitergegeben, während wir uns an die äußeren Grenzen der Technologie und Innovation wagen."

Die Dokumentation steht nun auf Discovery Channel in in Südostasien, Japan und Deutschland zur Verfügung und kann auch hier abgerufen werden.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seiner Entwicklung hat FPT kontinuierlich praktische und effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und Nicht-Unternehmen weltweit bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologie-Landkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden ein unverwechselbares Erlebnis bietet. Im Jahr 2023 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 48.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fpt.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240915396844/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Mai Duong (Ms.)

FPT Software

PR Manager

MCP.PR@fpt.com