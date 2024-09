München - Nach dem Einstieg von McDonald's als Namenssponsor in der höchsten französischen Fußballliga, der Ligue 1, hat der deutsche Ableger der US-Fast-Food-Kette angekündigt, die Entwicklung verfolgen zu wollen. "Wir werden die Entwicklungen in Frankreich beobachten, für eine Partnerschaft in Deutschland ist es aber zu früh", sagte McDonald's Deutschland-Marketingvorstand Tomasz Debowski den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).Man habe in Deutschland andere Prioritäten beim Aufbau der Marke. "Wir wollen in der Popkultur relevant und über unsere Franchise-Nehmer lokal in den einzelnen Städten präsent sein", sagte Debowski.McDonald's hatte in Frankreich zur neuen Saison Uber Eats als Namenssponsor für die Ligue 1 abgelöst. Die höchste französische Spielklasse trägt seitdem offiziell den Namen "Ligue 1 McDonald's".