Margaret Arakawa, Chief Marketing Officer bei IonQ, diskutiert mit Branchenführern von IBM und dem Rensselaer Polytechnic Institute über die "Vorbereitung auf einen Quantensprung"

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute seine Teilnahme am Fast Company Innovation Festival bekannt, das vom 16. bis 19. September in New York City stattfindet. Das Fast Company Innovation Festival 2024 wird Tausende von Machern und Innovatoren aus aller Welt zusammenbringen, um vier Tage lang inspirierende Gespräche zu führen, zielgerichtetes Networking zu betreiben und wichtige Erkenntnisse zu sammeln. Zu den diesjährigen Rednern gehören unter anderem Satya Nadella, CEO von Microsoft, Netflix Co-CEO Ted Sarandos, Ryan Reynolds, Produzent, Schauspieler und Unternehmer, Lin-Manuel Miranda, preisgekrönter Songwriter, Schauspieler, Produzent und Regisseur, Jose Andres, Gründer der Jose Andres Group, World Central Kitchen und Lina Khan, Vorsitzende der Federal Trade Commission.

Während des Innovation Festivals konzentriert sich Fast Company darauf, die innovativsten und schnelllebigsten Technologietrends aufzuzeigen. Die Publikation hob die Quantencomputer-Sitzung unter den 100 Sitzungen als ein spannendes Panel hervor, das Sie in ihrem Artikel "What to expect at Fast Company's 10th annual Innovation Festival":

Vorbereitung auf einen Quantensprung

Bei all dem Trubel um KI muss man sich fragen, was als Nächstes im Bereich Technologie folgt. Viele würden sagen, es ist das Quantencomputing, ein multidisziplinäres Gebiet, das im Kern die Quantenmechanik nutzt, um Probleme zu lösen, die für Standardcomputer zu komplex sind. Verstehen Sie, warum Tech-Giganten, Forscher und Investoren das Quantencomputing als den nächsten großen Sprung sehen und wo Sie sich einklinken sollten.

"Das Fast Company Innovation Festival ist ein einzigartiges Ereignis, bei dem sich die wichtigsten Köpfe der heutigen Geschäfts-, Unterhaltungs- und Medienwelt treffen, um die Zukunft zu gestalten", sagte Margaret Arakawa, Chief Marketing Office bei IonQ. "Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, das Quantencomputing und seine enormen Auswirkungen auf die Gesellschaft zu entmystifizieren, während IonQ weiterhin Innovationen in Bereichen wie Biowissenschaften, Logistik, KI und Energie vorantreibt."

IonQ gab letzten Monat bekannt, dass das Unternehmen vom Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) für einen Quantennetzwerkvertrag ausgewählt wurde, um ein einzigartiges, vernetztes System für blindes Quantencomputing zu entwickeln. Neben Kunden aus der Regierung arbeitet IonQ auch mit globalen Unternehmen und führenden akademischen Einrichtungen zusammen. Letzten Monat kündigte IonQ eine millionenschwere Erweiterung seines Vertrags mit Amazon Web Services (AWS) an, um seine Weltklasse-Quantencomputer über Amazon Braket, den Quantencomputerdienst von AWS, anzubieten. Letzte Woche kündigte das Unternehmen einen 9-Mio.-Dollar-Deal mit der University of Maryland an, um bei Quantenprogrammen zusammenzuarbeiten und Zugang zu ihren hochmodernen Quantencomputern zu erhalten.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme für die größten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle der Welt liefert. IonQs aktuelle Generation von Quantencomputern, IonQ Forte, ist das jüngste in einer Reihe von hochmodernen Systemen mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der 2023 Next Big Things in Tech List von Fast Company bzw. in der 2023 Technology Fast 500 List von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

