Wenn die Branchengrößen der Pharma-Industrie auf die Produkte von Veeva setzen, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass die ehemalige Salesforce-Tochter viel richtig macht. Daher ist Cloudspezialist etwas für das Depot.Das "Who is Who" der Pharmabranche gibt sich bei Veeva die Türklinke in die Hand. Ob Bayer, Eli Lilly oder Merck & Co., sie alle setzen auf die Produkte des amerikanischen Konzerns. Veeva Systems ist ein Anbieter von Cloud-Lösungen speziell für die globale Biowissenschaftsbranche. Drei Clouds für den Erfolg Das Unternehmen stellt Software, Daten und Beratungsdienste in der Cloud bereit, um die Anforderungen seiner Kunden in verschiedenen strategischen Geschäftsbereichen zu …