Intel ist einer der großen Verlierer im Kampf um Anteile im KI-Markt. Die Folgen: die Bilanz sieht mau aus, ein Sparkurs ist notwendig. Nachdem zuletzt sogar über Teilverkäufe an die Konkurrenz spekuliert wurde, verschiebt Intel nun den Start für den Bau seines 30 Milliarden Euro teuren Chipwerks in Magdeburg.Konzernchef Pat Gelsinger stellte eine Verzögerung von rund zwei Jahren in Aussicht - machte aber deutlich, dass es nur eine Schätzung auf Basis der erwarteten Nachfrage sei.Intel hatte in ...

