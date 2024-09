Aus für die Intel Chipfabrik in Magdeburg. Ein weiterer Schlag für die Bundesregierung kam in der Nacht mit der Ankündigung, dass der Bau vorerst nicht weiterverfolgt wird. Microsoft kauft eigene Aktien im Wert von 60 Mrd. US-Dollar zurück. Die Dividende steigt um mehr als 10 % ab November. Andy Jassy schickt Amazon in die nächste Restrukturierung. Amazon soll wieder schlanker und produktiver werden.Der Handel in Asien ist auch am Dienstag weiter sehr ruhig. Die Börsen auf dem Festland in China, in Südkorea und Taiwan sind aufgrund von ...

