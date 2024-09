Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag im Wartemodus verharren. Nach einem moderaten Verlust des DAX zum Wochenauftakt werden am Morgen moderate Kursgewinne erwartet. Wie schon am Vortag hält die Ungewissheit über das Ausmaß der zu erwartenden Zinssenkung in den USA am Mittwochabend die Anleger jedoch davon ab, nun noch größere Wetten einzugehen. Der Broker IG berechnete den DAX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher bei 18.719 Zählern. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn ...

