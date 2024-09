St. Gallen - Helvetia hat beschlossen, eine Hybridanleihe im Wert von CHF 225 Mio. an ihrem ersten optionalen Rückzahlungstermin am 17. Oktober 2024 zurückzuzahlen. Helvetia hat beschlossen, ihre Option auszuüben, die Hybridanleihe im Wert von CHF 225 Mio. mit ISIN CH0255893098 an ihrem ersten optionalen Rückzahlungstermin zurückzuzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 17. Oktober 2024. Die Anleihe wurde von ...

