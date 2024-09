© Foto: Unsplash



Die Aktien des Öl-Dienstleistungsunternehmens Schlumberger hätten das Potenzial, einen Gewinn von 85 Prozent in den kommenden zwölf Monaten einzustreichen, sagen Analysten.Schlumberger war für die damals dominierende Energiebranche eine der heißesten Aktien des Marktes und hatte zeitweise die fünftgrößte Marktkapitalisierung der Welt. Nach wie vor ist das Unternehmen das weltweit führende für Öldienstleistungen mit Niederlassungen in 100 Ländern. Trotz der Befürchtungen, dass es veraltet sein könnte, wird es das Öl- und Gasgeschäft wahrscheinlich bis zum Ende dieses Jahrhunderts geben, wie MarketWatch berichtet. Die Nachfrage steigt weltweit weiter an und liegt bei mehr als 100 Millionen …