BYD, der chinesische Elektroautogigant, plant eine signifikante Expansion auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen hat beim Bundeskartellamt die Übernahme sämtlicher Anteile an der Hedin Electric Mobility GmbH sowie der Pioneer Stores in Frankfurt am Main und Stuttgart angemeldet. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, BYDs Präsenz im Einzelhandels- und Großhandelsvertrieb von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Deutschland zu stärken.

Positive Marktentwicklung trotz Herausforderungen

Die BYD-Aktie verzeichnete kürzlich einen Anstieg von 1,63 Prozent und erreichte einen Kurs von 27,99 Euro. Diese positive Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Expansionsstrategie des Unternehmens. Trotz des Ausstiegs aus dem Gemeinschaftsunternehmen Denza mit einem deutschen Premiumhersteller bleibt BYD fest entschlossen, seine Marktposition in Europa auszubauen und sich als führender Anbieter von Elektrofahrzeugen zu etablieren.

BYD Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...