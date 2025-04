Zürich - Die zur Crédit Agricole-Gruppe gehörende Bank Crédit Agricole Auto Bank und der Elektroautohersteller BYD schliessen eine Partnerschaft, um die Marke BYD in der Schweiz durch massgeschneiderte Finanzierungslösungen sowohl für das Händlernetz als auch für Endkunden zu fördern. Die Partnerschaft, die bereits in Italien und Spanien besteht, deckt alle Modelle der BYD-Produktpalette ab, die in der Schweiz vermarktet werden - einschliesslich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...