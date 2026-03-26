Zürich - BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), lanciert den neuen ATTO 3 EVO in der Schweiz. Nach dem erfolgreichen Europastart im Februar wurde das vollelektrische Familien-SUV am 25. März im Rahmen eines Dynamic Product Launch in Zürich offiziell vorgestellt. Die Ausstattungsvariante Design (RWD) ist für CHF 43'990.- erhältlich, die Ausstattungsvariante Excellence (AWD) für CHF 47'990.-. Der ATTO 3 EVO überzeugt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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