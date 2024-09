Die BioNTech Aktie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance an der Börse. Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung seitens der Anleger konnte das Papier in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewinnen. Besonders beeindruckend war der jüngste Kursanstieg von 95,45 Dollar auf über 129 Dollar innerhalb von nur drei Handelstagen. Diese positive Entwicklung wird durch vielversprechende Nachrichten aus dem Forschungsbereich des Unternehmens unterstützt.

Hoffnungsvoller Blick auf BNT327

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Antikörper BNT327, der sich als potenzieller Umsatztreiber für BioNTech herauskristallisiert. Experten sehen in diesem Wirkstoffkandidaten, der sich gegen Krebs richtet, eine vielversprechende Perspektive. Erste Studiendaten zeigen eine mit konkurrierenden Ansätzen vergleichbare Wirksamkeit. Darüber hinaus verfügt [...]

