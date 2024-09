DJ Habeck: Intel-Entscheidung zu Magdeburg ist unternehmerische Entscheidung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die Ankündigung des US-Konzerns Intel, die Pläne für seine Chipfabrik in Magdeburg für zwei Jahre auf Eis zu legen, für eine unternehmerische Entscheidung, die nichts mit dem Standort Deutschland zu tun hat. Wenn die Unternehmen nicht wollten, Deutschland könnte, so Habeck.

"Es war nicht so eine große Überraschung, dass Intel da mehr Zeit für braucht die Entscheidung zu treffen bzw. weiterzumachen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben sie in allen Bereichen gemacht", sagte Habeck am Rande des Startup-Gipfels in Berlin. "Das ist jetzt eine reine unternehmerische Entscheidung, die mit der Konzernpolitik zu tun hat oder mit ihren Konzern-Geldbedarf."

Zuvor hatte Intel erklärt, es werde aufgrund eines Sparprogramms seine Pläne für seine Chipfabrik in Magdeburg um zwei Jahre verschieben. Ursprünglich war geplant, ab 2027 erste Chips in Magdeburg zu produzieren. Der Spatenstich war für Ende des Jahres angepeilt worden. Der Bund hatte vorgesehen, den Bau des etwa 33 Milliarden Euro teuren Werks mit insgesamt 10 Milliarden Euro zu subventionieren.

Habeck ließ offen, was die Bundesregierung nun mit den 10 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds machen werde. "Wie jetzt konkret mit den reservierten Geldern zu verfahren ist, das werden wir hinter den Kulissen in der Regierung besprechen", sagte Habeck.

Er betonte, für die Regierung sei es immer wichtig, dass man die Halbleiterproduktion in Europa in gewissen Anteilen halten bzw. aufbauen wolle. Daran ändere sich nichts. Es gehe darum, Wirtschaftssicherheit zu schaffen und in diesen kritischen Industriebereichen eine gewisse Kompetenz in Europa zu haben, um nicht vollständig von den asiatischen Märkten abhängig zu sein.

