Wien (ots) -- DAZN und Bitpanda schließen eine Multi-Market-Partnerschaft in den Kernmärkten Italien, Frankreich und DACH im Umfeld von NFL und den Premium Fußball Wettbewerben UEFA Champions League, Bundesliga, Serie A und Ligue 1 McDonald's.- DAZN bietet als ultimative globale Sport-Destination mit den reichweitenstärksten Ligen und Wettbewerben in Europa die perfekte Plattform für eine Markenpräsenz im hochwertigen Sportumfeld, während Bitpanda als führendes FinTech Europas bereits offizieller Krypto Partner von FC Bayern und AC Mailand und der offizielle Partner der NFL ist.- Bitpanda ist offizieller Krypto Partner für die DACH-Region, Italien und Frankreich und nutzt innovative Sonderwerbeformate wie Presenter Spots, Halftime Presenting und Sponsored Replays, um seine Marktführerschaft in Europa zu unterstreichen.- Aktivierungen und Events: Geplant sind gemeinsame Fan-Aktionen und exklusive Erlebnisse zur Belebung der Partnerschaft.DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, und Bitpanda, der europäische Marktführer, geben eine Multi-Market-Partnerschaft bekannt. Die Medienkooperation erstreckt sich über DAZNs und Bitpandas Kernmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich und beinhaltet reichweitenstarke Werbeplatzierungen und Presentings in den wichtigsten europäischen Ligen und Wettbewerben, die DAZN den Fans länderübergreifend zur Verfügung stellt.Darüber hinaus tritt Bitpanda im Rahmen der Medienkooperation als offizieller Krypto-Partner für die DACH-Region, Italien und Frankreich auf. Die Partnerschaft ermöglicht Bitpanda die Nutzung innovativer Sonderwerbeformate wie Presenter Spots, Halftime Presenting und Sponsored Replays und unterstreicht damit seine Marktführerschaft als Europas führender Krypto-Broker.Bitpanda investiert europaweit in den Sport und ist offizieller Partner des FC Bayern München, AC Milan und der NFLMit Bitpanda und DAZN treffen zwei visionäre und innovative Unternehmen aufeinander, die angetreten sind, um ihre jeweilige Branche zu revolutionieren. Der Krypto-Broker hat bereits erfolgreich Partnerschaften im Sportbereich etabliert, darunter die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München, AC Milan und der NFL. Zudem hat Bitpanda kürzlich Markenbotschafter-Kooperationen mit den Tennisspielern Dominic Thiem, Stanislas Wawrinka und dem Rugbyspieler Antoine Dupont geschlossen. Diese Initiativen sind Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Markenbekanntheit massiv zu steigern und eine breitere Zielgruppe anzusprechen.Multi-Market-Partnerschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und FrankreichUnd genau dies wird mit der Partnerschaft mit DAZN fortgesetzt. Im Rahmen dessen wird Bitpanda in der DACH-Region im Umfeld der Bundesliga-Rechte von DAZN aufmerksamkeitsstarke Sonderwerbeformen wie das Halbzeit-Presenting übernehmen, während es sich in Deutschland bei der UEFA Champions League Übertragungen um exklusive Platzierungen im Premium-Umfeld des neuen und noch spannenderen Modus der Königsklasse handelt. Auch in Italien und Frankreich übernimmt das Wiener Unternehmen kuratierte Werbeflächen der jeweiligen Ligen Serie A und Ligue 1 McDonald's. Erst kürzlich hat DAZN in Frankreich den Großteil der Live-Rechte der heimischen Ligue 1 McDonald's erworben und stellt die offiziellen Live-Produktionen der italienischen Kollegen und Kolleginnen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.Haruka Gruber, SVP Media bei DAZN DACH, sagt: "Diese Märkte übergreifende Partnerschaft ist ein Beleg für die besondere Stärke, die DAZN als ultimative globale Sport-Destination Marken bietet, die im Premium-Umfeld reichweitenstarker Live-Sport-Events stattfinden wollen. Wir sind stolz, mit Bitpanda einen neuen Partner gewonnen zu haben, der zudem bereits über ein großes Netzwerk im Sportbusiness verfügt."Maik Brodowski, Commercial Director für Europa, fügt hinzu: "Dieses Jahr sind wir bereits hochkarätige Partnerschaften mit dem FC Bayern München, AC Mailand, der NFL und vielen weiteren eingegangen. Nun haben wir mit DAZN die reichweitenstärkste Sport-Plattform an unserer Seite, um unsere Markenbekanntheit weiter zu steigern. Unser Ziel ist klar: In all unseren Kernmärkten eine unübersehbare Präsenz aufzubauen. DAZN ist der perfekte Partner, um genau das zu erreichen."Die Partnerschaft wird zudem durch exklusive Events im Sportumfeld aktiviert. DAZN und Bitpanda setzen hierbei auf kreative Ansätze, um die Markenpartnerschaft zu fördern. Gemeinsame Veranstaltungen, Fan-Aktionen und exklusive Erlebnisse sollen nicht nur die Sichtbarkeit beider Unternehmen erhöhen, sondern auch die Beziehung zu den Sportfans weiter stärken und vertiefen.DAZN ist die Heimat der NFL und des Game Pass - Bitpanda wird Hauptpresenter der Live-ÜbertragungenAuch abseits vom König Fußball hat DAZN einiges für Marken zu bieten, die im Sportumfeld stattfinden wollen. Denn DAZN ist langfristig die Heimat der NFL in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet die umfangreichste NFL-Liveberichterstattung der nordamerikanischen Football-Liga an, die erst kürzlich in ihre 105. Saison startete. Zudem ist DAZN exklusiv globaler Vertriebspartner des NFL Game Pass und somit auch in Italien und Frankreich die Anlaufstelle Nummer Eins für Football-Fans. Bitpanda wird als offizieller NFL-Partner in all den genannten Ländern als Hauptpresenter der NFL-Übertragungen sowohl im Game Pass als auch über den sonstigen DAZN-Live-Übertragungen auftreten.Interessierte Werbetreibende können jederzeit unter der folgenden Adresse Kontakt zu DAZN Media aufnehmen: DL-DAZN-Sales-DACH@dazn.com.Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.Bildmaterial finden Sie hier. Über BitpandaBitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und genießt bereits das Vertrauen von über 5 Millionen Nutzern und Dutzenden institutioneller Partner. Bitpanda besitzt Lizenzen in mehreren Ländern und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit lokalen Regulierungsbehörden, um Vermögenswerte sicher und geschützt aufzubewahren. Dies macht Bitpanda zu einem der sichersten und am strengsten regulierten Finanzinstitute der Branche. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Niederlassungen in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Niederlassungen in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.DAZN Kontakt:PR-DACH@DAZN.COMDAZN ist die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform und bietet allen Fans in Deutschland den besten Live-Fußball an einem Ort: Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag und Fans bekommen die Bundesliga und UEFA Champions League sowie LALIGA, Serie A, Ligue 1, andere internationale Top-Ligen und -Wettbewerbe und den besten Frauenfußball mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga, UEFA Women's Champions League, Liga F, Serie A Femminile und Arkema D1. Darüber hinaus bietet DAZN die breiteste und beste Auswahl an Sportarten außerhalb des Fußballs, darunter der beste US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - insgesamt mehr als 100 Live-Events pro Woche und über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr, alle an einem Ort, nur auf DAZN. Die aktuellen Preise und Angebote finden Sie hier (https://www.dazn.com/de-DE/news/andere/dazn-preise-abo-varianten-monatsabo-jahresabo/y28adgao6c7i1dx0xzel12b6l).DAZN leistete Pionierarbeit in der Sportbranche, indem es 2016 Sportstreaming nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz als erste Märkte brachte. Seitdem können Fans mit DAZN Ihre Lieblingssportarten auf fast allen internetfähigen Geräten streamen und die Sport-Plattform ist mittlerweile in über 200 Ländern und Regionen verfügbar. Ob zu Hause auf dem SmartTV und Laptop, unterwegs auf dem Mobilgerät oder zusätzlich zur App mit den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 über Satellit, Kabel und IPTV durch Vertriebspartnerschaften mit Sky, GigaTV, MagentaTV, Prime Video Channels und waipu.tv. Live, Non-Live, zeitversetzt oder in der Wiederholung und in hoher Qualität mit bis zu FullHD-Auflösung.Als ultimative Sport-Destination bietet DAZN allen Sportfans hochwertige Sportinhalte auch kostenfrei an. Über das frei verfügbare Angebot von DAZN kommen Fans jede Woche in den Genuss ausgewählter Live-Sport-Events, wie zum Beispiel Spielen aus internationalen Top-Fußballligen. Hinzu kommt ein breiter Katalog von Non-Live-Inhalten wie Dokumentationen oder Highlights exklusiver Sportrechte. Um auf die kostenfreien Inhalte zugreifen zu können ist lediglich ein DAZN-Account notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakets.DAZN bietet auch ein über das Internet frei empfangbares, lineares 24/7 TV-Angebot für Sportfans: Exklusiv auf Pluto TV gibt es mit DAZN HANDBALL, DAZN DARTS und DAZN HELDINNEN drei lineare und frei verfügbare Sportsender. Auch auf DAZN FAST+ (exklusiv via Samsung TV Plus) und DAZN FAST (via waipu.tv, LG Channels, Zattoo und Cliq) bietet DAZN ein vollkommen kostenloses Angebot ausgewählter Live- und Non-Live-Inhalte für alle Fans und mit DAZN RISE (verfügbar auf allen o.g. FAST-Plattformen außer Pluto TV) den ersten linearen 24/7 Frauensport-Sender in Deutschland. Ausgewählte DAZN-Inhalte sind auch täglich auf dem Partnersender DF1 im Free-TV via Kabel und Satellit zu sehen.Mit "DAZN For Business" bietet die Sport-Entertainment-Plattform auch allen Kneipen, Sportsbars, Hotelbars, Vereinsheimen, Restaurants oder Wettbüros in Deutschland und Österreich den besten Live-Sport an einem Ort an, u.a. mit der Bundesliga, UEFA Champions League, NFL, NBA, LALIGA, Serie A, Ligue 1, in Kooperation mit RTL auch die UEFA Europa League und UEFA Conference League und in Kooperation mit MagentaTV die 3. Liga und Penny DEL. Interessierte Gastronomen können sich hier Informationen zum kommerziellen Angebot von DAZN einholen: https://business.dazn.com/de-DE/welcomeDAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte und einem führenden Sport-Streaming-Dienst in Italien, Spanien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Frankreich, Portugal, Japan, Taiwan, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. 