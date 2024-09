Original-Research: United Labels AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu United Labels AG



Unternehmen: United Labels AG

ISIN: DE0005489561



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,35 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1. HJ 2024: Robuste Umsatz- und Ergebnisentwicklung; Dynamisches Wachstum im E-Commerce-Business; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Guidance-Bekräftigung ebenfalls bestätigt; Rating unverändert "Kaufen"



Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2024



Am 27.08.2024 hat der United Labels-Konzern (United Labels) seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Hiernach hat das Unternehmen in den ersten sechs Monaten Konzernumsatzerlöse in Höhe von 10,22 Mio. EUR erwirtschaftet und damit bedingt durch die Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1. HJ 2023: 13,31 Mio. EUR) hinnehmen müssen.

Zur robusten Umsatzentwicklung hat vor allem das Großkundensegment (Konzernumsatzanteil: ca. 86,0%) mit erzielten Segmenterlösen von 8,77 Mio. EUR, welche unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2023: 12,09 Mio. EUR) lagen, beigetragen.



Daneben konnte das Fachhandels- bzw. E-Commerce-Geschäftsfeld mit einem deutlichen Umsatzzuwachs um 19,0% auf 1,45 Mio. EUR (1. HJ 2023: 1,22 Mio. EUR) ebenfalls signifikante Erlöse zum Gesamtumsatz beisteuern. Besonders erfreulich entwickelte sich hierbei das Online-Geschäft der Tochtergesellschaft Elfen Service GmbH, die ihre E-Commerce-Erlöse im ersten Halbjahr sprunghaft um 92,0% auf 1,20 Mio. EUR (1. HJ 2023: 0,63 Mio. EUR) steigern konnte.



Entgegengesetzt zur Umsatzentwicklung hat sich die Ertragslage der Gesellschaft auf nahezu allen Ergebnisebenen verbessert. Entsprechend konnte das operative Ergebnis (EBIT) deutlich um 12,9% auf 1,08 Mio. EUR (1. HJ 2023: 0,95 Mio. EUR) gesteigert werden. Parallel hierzu ist die EBIT-Marge aufgrund des deutlich verbesserten Umsatzmixes (höherer Anteil des margenstarken Onlinegeschäfts) dynamisch auf 10,5% (1. HJ 2023: 7,2%) angestiegen. So konnte bedingt durch die überproportionale Zunahme des Segmentergebnisses im Fachhandel auf 1,30 Mio. EUR (Rohergebnis 1. HJ 2023: 0,40 Mio. EUR) die rückläufige Segmentergebnisentwicklung im Großhandel auf 2,80 Mio. EUR (Rohergebnis 1. HJ 2023: 3,20 Mio. EUR) deutlich überkompensiert werden.

Auf Nettoebene wurde ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von 0,61 Mio. EUR erzielt und damit das hohe Ertragsniveau des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2023: 0,63 Mio. EUR) bestätigt. Die Nettomarge belief sich hierbei auf 6,0% (1. HJ 2023: 4,7%).



Die hohe Ertragskraft bzw. Ergebnisqualität des Unternehmens spiegelt sich zudem ebenfalls in einem deutlich verbesserten operativen Cashflow wider, der zum Ende des aktuellen Halbjahres mit 0,70 Mio. EUR (30.06.2023: -0,80 Mio. EUR) deutlich in den positiven Bereich drehen konnte.

In Bezug auf die Auftragslage wurde Ende Juni 2024 ein Auftragsbestand in Höhe von 12,20 Mio. EUR verzeichnet, welcher damit signifikant um 17,0% oberhalb des Auftragsniveaus des Vorjahresstichtags (Auftragsbestand 30.06.2023: 10,40 Mio. EUR) lag. Laut Unternehmensangaben wurden im Rahmen dessen zahlreiche Kundenaufträge, entgegen der Vorjahre, erst im dritten Quartal platziert.



Prognosen und Bewertung



Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat der United Labels-Konzern ebenfalls seine bisher herausgegebene Unternehmensguidance (leichte Umsatz- sowie moderate Ergebnissteigerung) bekräftigt. Hiernach erwartet die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2024 weiterhin eine Zunahme bei Umsatz und Ergebnis.



Angesichts der positiven Halbjahresperformance, die im Rahmen unserer Erwartungen lag, und dem bekräftigten Unternehmensausblick, bestätigen wir ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen.

Entsprechend gehen wir damit weiterhin davon aus, dass es dem United Labels-Konzern gelingt, auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen und die bisherige Marktposition weiter auszubauen. Im zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres, das traditionell die umsatzstärkere Halbjahreshälfte darstellt, sollte die Wachstumsdynamik im Großkundengeschäftsbereich wieder deutlich anziehen, auch speziell aufgrund der eingetretenen Verschiebung von Kundenaktionen. Insbesondere im E-Commerce-Geschäftsbereich sollte sich das Wachstumstempo aufgrund der forcierten Wachstumsinitiativen (verstärktes digitales Marketing, spezielles Onlineproduktprogramm, neue digitale Verkaufsplattformen/Onlinemarktplätze etc.) im weiteren Jahresverlauf deutlich beschleunigen.



Vor dem Hintergrund unserer unveränderten Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigen wir hiermit unser bisheriges Kursziel in Höhe von 4,35 EUR je Aktie. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.



