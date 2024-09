Felix Grawert bleibt auch in den kommenden Jahren an der Konzernspitze von Aixtron. Das Tech-Unternehmen aus dem Raum Aachen meldet die Vertragsverlängerung des Managers, der seit 2021 die Position des Vorstandsvorsitzenden/CEO bekleidet und nun bis zum 13. August 2030 in dieser Position bei der Gesellschaft bleibt. Nach einem schwächeren ...

