FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 170 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 3500 (3250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS TT ELECTRONICS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 100 (260) PENCE - BERENBERG RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1470 (1410) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AVACTA GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 40 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 780 (825) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TT ELECTRONICS TARGET TO 175 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DUNELM GROUP TARGET TO 1160 (1060) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JTC PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 78 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1135 (1059) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS THG PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 400 (320) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 530 (543) PENCE - PEEL HUNT CUTS TT ELECTRONICS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 120 (235) PENCE - RBC CUTS COMPASS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2400 PENCE - RBC CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 185 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 450 (570) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 460 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News