HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Eine konjunkturelle Abkühlung in Deutschland sei überall in den Schlagzeilen, schrieb Analyst Stefan Augustin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Schwäche eines einzelnen Landes habe bei dem Lagertechnik-Hersteller aber nur begrenzte Auswirkungen. Damit sich die Unterbewertung der Aktien auflöst, seien aber eine Aufhellung der Frühindikatoren notwendig./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

© 2024 dpa-AFX-Analyser