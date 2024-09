NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel anlässlich der beschlossenen Maßnahmen zur eigenen Neuaufstellung mit einem Kursziel von 25 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Eine Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) dürfte die größte Aufmerksamkeit hervorrufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Trotz aller aktuellen Nachrichten und Gerüchte spricht er von einer Bestätigung, dass der Chipkonzern nichts an seiner übergeordneten Strategie ändere./tih/ag



