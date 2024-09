NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Die angepassten Herstellungspläne von Intel und weitere Begleitaussagen seien positiv für europäische Halbleiterausrüster, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte Intel nach dem EUV-Wandel mit der Fertigungsgeneration 18A wichtige Meilensteine erreichen, dürfte dies einige Skeptiker eines Besseren belehren. Intel sei für den US-Plan, seine Abhängigkeit von der Fertigung in Taiwan zu verringern, von entscheidender Bedeutung. Firmen wie ASML oder ASM International seien für die laufenden Prozesse wichtig./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 06:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 06:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

© 2024 dpa-AFX-Analyser