Bern - Neun vielversprechende Innovationen sind in drei Kategorien für das Finale des Swiss Technology Award 2024 nominiert. Aus über 100 Bewerbungen hat die professionelle Jury eine erste Vorauswahl getroffen. Am 22. November 2024 werden die drei Gewinnunternehmen im Rahmen von Open-i, der Schweizer Innovationsplattform, bekannt gegeben. Der Swiss Technology Award (STA) ist seit 36 Jahren der bedeutendste Technologiepreis der Schweiz. In den drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...