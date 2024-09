Der Dax ringt im heutigen Dienstagshandel (17. September) um den Kursbereich von 18.700 Punkten. Damit kommen die psychologisch relevanten 19.000 Punkte wieder in greifbare Nähe. Das Timing ist perfekt. Alles scheint nunmehr auf den großen Showdown am morgigen Mittwoch hinauszulaufen. Der Dax pirscht sich in Richtung seiner Rekordhochs und die US-Notenbank wird ihre Leitzinsentscheidung samt einiger wichtiger Projektionen zu Wirtschaft und Zinsen ...

