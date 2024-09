Schwerte (ots) -Reselling auf Amazon ist eine gute Möglichkeit für den Einstieg in den E-Commerce - doch wie bei jeder Methode lauern auch hier einige Fallstricke. Um den angehenden Händlern den Start zu erleichtern, hat Giuseppe Pistone ein Coaching-Programm entwickelt, das von den unternehmerischen Grundlagen bis zur Skalierung des Geschäfts reicht. Welche Vorteile Amazon Reselling bietet und wie es Giuseppe Pistone gelang, sein Business aus eigener Kraft aufzubauen, erfahren Sie hier.Der E-Commerce verzeichnet auch 2024 wieder hohe Wachstumsraten und eröffnet Einsteigern damit beste Chancen, sich mit einem Geschäft zu etablieren. Viele von ihnen suchen zunächst nach einem lukrativen Nebenverdienst und verbinden damit die Hoffnung, dass sich das Ganze später zum Hauptberuf ausbauen lässt. Wer sich mit viel Enthusiasmus, aber wenig Know-how in sein neues Business stürzt, kann sein Startkapital allerdings schnell verspielen und im schlimmsten Fall in schweres Fahrwasser geraten. "Wir beobachten immer wieder, dass angehende Händler mit einer gewissen Naivität an den Geschäftsaufbau herangehen", sagt Giuseppe Pistone, Experte für Reselling auf Amazon. "Es fehlt ihnen an unternehmerischem Basiswissen und sie lassen sich zudem von ihren Emotionen leiten, anstatt rational zu kalkulieren. Dazu kommt, dass sie auf Geschäftsmodelle setzen, die mit hohen Risiken verbunden sind und längst nicht mehr die Gewinne ermöglichen, die den Erfolg sicherstellen. Unter diesen Bedingungen ist ein Scheitern im Grunde vorprogrammiert und ein zweites Mal versuchen es die wenigsten.""Wer sich im E-Commerce durchsetzen möchte, braucht eine klare Strategie und den richtigen Blick dafür, welche Methode für den Einstieg am besten geeignet ist. Er sollte sich zudem nicht davor scheuen, externe Hilfe anzunehmen, denn es ist sicherlich nicht nötig, jeden Fehler selbst zu begehen", fügt der E-Commerce-Experte hinzu. Giuseppe Pistone weiß, wovon er spricht: Denn er selbst ist den Weg zum erfolgreichen Amazon Reseller gegangen - allerdings ohne externe Unterstützung. Wie die meisten seiner Coaching-Teilnehmer begann er sein Reselling-Geschäft im Nebenberuf - mit dem ursprünglichen Ziel, monatlich 2.000 Euro zusätzlich zu verdienen. Er fokussierte sich zunächst auf den Verkauf von Sneakern, was zwar nicht ganz glatt lief, die Umsätze allerdings innerhalb eines halben Jahres auf beeindruckende 70.000 Euro brachte, sodass der Reseller seinen Hauptberuf an den Nagel hängen konnte. Um den Erfolg auf lange Sicht zu erhalten, war allerdings eine Menge Arbeit erforderlich: Giuseppe Pistone schlug sich regelmäßig die Nächte um die Ohren, weil er alles im Alleingang ohne einen einzigen Mitarbeiter aufbaute. Inzwischen ist das Geschäft weitgehend automatisiert. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er heute in Form eines Coaching-Programms an andere weiter und ermöglicht ihnen so einen guten Start ins Amazon Reselling. Wie genau das aussieht und wie auch anderen der Erfolg im Amazon Reselling gelingt, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Was die Teilnehmer an Giuseppe Pistones Coaching-Programm erwarten können"Durch sein Geschäftsmodell unterscheidet sich der Amazon Reseller sowohl vom klassischen Amazon-FBA als auch vom Dropshipper", erklärt Giuseppe Pistone. "Genau deshalb ist ein spezifisches Coaching gefragt, das den Anforderungen an den Reseller auch wirklich gerecht wird." Ein solches bietet auch Giuseppe Pistone: Mit seinem Coaching-Programm für Amazon Reselling wendet er sich an E-Commerce-Einsteiger, die ihm auf seinem Weg folgen möchten, um dabei die eine oder andere Abkürzung zu nehmen.Bevor es mit der Reselling-Strategie richtig losgeht, vermittelt Giuseppe Pistone allerdings das nötige unternehmerische Basiswissen. Schließlich soll es bei Gewerbeanmeldung und Steuerzahlungen keine Schwierigkeiten geben. Wenn dieses Modul abgeschlossen ist, dreht sich alles um die Produktsuche. Dabei besteht die Herausforderung darin, den Markt genau zu analysieren, um beliebte Produkte von etablierten Marken zu finden, die sich zu einem höheren Preis weiterverkaufen lassen. Das Coaching legt besonderen Wert darauf, die Emotionen aus der Produktsuche herauszuhalten, denn für den Erfolg kommt es allein auf den Verstand an.Im Folgenden geht es um die technischen Aspekte des Verkaufs und Versands über Amazon und zugleich um die Automatisierung der Geschäftsprozesse. Das nächste Modul behandelt die Positionierung und Preisgestaltung, während zum Abschluss die Möglichkeiten der Skalierung besprochen werden. Giuseppe Pistone hat sein Coaching so angelegt, dass es auf drei Säulen ruht, die es jedem Teilnehmer ermöglichen, das Wissen auf individuelle Weise aufzunehmen: Es gibt eine Schulungsplattform mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Videos, wöchentliche Gruppen-Calls und eine 1:1-Beratung mit dem Reselling-Experten über WhatsApp.Die Vorteile von Reselling auf AmazonAmazon Reselling eignet sich für Einsteiger im Nebenberuf, weil es im Gegensatz zum klassischen Marketplace-Verkauf geringe Anfangsinvestitionen erfordert, die bei 5.000 bis 6.000 Euro liegen. Gegenüber Dropshipping ergibt sich zudem der Vorteil, dass es der Reseller nicht mit einer schwankenden Produktqualität und langen Lieferzeiten aus dem asiatischen Raum zu tun hat. Der größte Vorzug ist aber, dass Reselling ohne Marketing- und Branding-Maßnahmen auskommt, weil es eben um beliebte Produkte bekannter Marken geht. "Wir kommen somit ohne Werbekosten aus und können das Geschäft auf Amazon weitgehend automatisieren", fasst Giuseppe Pistone zusammen. "Worauf wir nicht verzichten können, ist eine zielführende Strategie."Dass die Vorgehensweise von Giuseppe Pistone funktioniert, wird nicht nur durch seinen eigenen Erfolg untermauert, sondern auch durch die Erfolgsgeschichten seiner Kunden: Über hundert angehende Reseller konnten bereits von Giuseppe Pistones Wissen profitieren. Er selbst ist seit vielen Jahren im Bereich Amazon Reselling tätig und kommt inzwischen auf einen Jahresumsatz von mehr als drei Millionen Euro. Er ist stolz darauf, dass er alles ohne fremde Hilfe geschafft hat, doch das bedeutet für ihn nicht, dass jeder ohne Unterstützung auskommen muss. "Ich stand einmal an der gleichen Stelle wie meine Kunden heute - mit einem Unterschied: Ich musste alles im Alleingang lernen. Heute weiß ich, worauf es wirklich ankommt und habe meinen eigenen Ansatz für das Amazon Reselling entwickelt. Dieses Wissen vermittle ich im Coaching ohne Abstriche. Letztendlich bin ich heute die Person für meine Teilnehmer, die ich mir vor vier Jahren selbst an meiner Seite gewünscht hätte", so Giuseppe Pistone abschließend.Sie möchten im E-Commerce durchstarten und suchen nach einem Coaching, das Ihnen den nebenberuflichen Einstieg ins Amazon Reselling einfach macht? Dann melden Sie sich jetzt bei Giuseppe Pistone und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!