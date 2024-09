Noch formt sich die Regierung in Sachsen. Jetzt meldeten sich 60 Unternehmen zu Wort. Eine kräftige wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen hängt auch von dem Regierungshandeln bezüglich der Energiewende ab. Schneller Ausbau von neuen Erzeugungsanlagen sowie ein Ausbau der Netze sei für zahlreiche Industriebetriebe eine Voraussetzung für die Attraktivität des Standorts. Mit einem Appell für Windkraft und Photovoltaik richten sich 60 sächsische Unternehmen an die sich neu bildende Landesregierung. Die Wirtschaft Sachsen brauche die Energiewende, heißt in der gemeinsamen Erklärung. Die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...