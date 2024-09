Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. Hoffnungen auf eine stärkere Zinssenkung von 0,50 Prozentpunkten in den USA stützten. Allerdings sollten die Gewinne nicht überbewertet werden. «Das Handelsvolumen ist gering und umso vorsichtiger sollten die aktuellen Kursgewinne betrachtet werden», so Marktexperte Andreas Lipkow. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,86 Prozent auf 4.889,17 Punkte. ...

