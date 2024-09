www.bernecker.info

Dem chinesischen Hersteller von Haushaltsgeräten MIDEA GROUP (gegr. 1968, Sitz: Foshan) gelang ein erfolgreicher Börsenstart in Hongkong. In Deutschland ist der Konzern durch die Übernahme des Roboterherstellers Kuka bekannt, vollzogen ab 2015 bis zum Squeeze-Out im November 2022.Die MIDEA GROUP-Aktie hat sich an ihrem ersten Hongkong-Handelstag um 7,8 % auf 59,10 HKD verteuert. Mit einem Erlös von umgerechnet 4 Mrd. $ gilt das IPO als größtes in den vergangenen drei Jahren in Asien. Nach Unternehmensangaben waren die Tranchen achtfach bzw. 5,3-fach überzeichnet. Wie üblich, lag der Emissionskurs mit 54,80 HKD preislich unter der Shenzhen-Notierung (Differenz ca. 20 %). Dort notiert MIDEA GROUP seit September 2013.Reuters zufolge hat Hongkongs IPO-Volumen im bisherigen Jahresverlauf umgerechnet 6,5 Mrd. $ erreicht. Dies steht gegen ein Gesamtvolumen von 2,7 Mrd. $ im gesamten Vorjahr und 35,7 Mrd. $ aus dem Jahr 2021.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.