Berlin - Die Mehrheit der Bundesbürger will nicht, dass der Westen der Ukraine Raketen liefert, mit denen sie auch Ziele weit in Russland angreifen kann. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Forsa für die Sender RTL und ntv.



Demnach sprachen sich 64 Prozent der Befragten gegen eine Lieferung solcher Waffen aus. 28 Prozent der Befragten sind dafür. Von den Anhängern der politischen Parteien sind nur die Anhänger der Grünen (53 Prozent) und die der FDP (55 Prozent) mehrheitlich dafür, dass der Westen der Ukraine Raketen mit größerer Reichweite liefert. Bei SPD und CDU/CSU sind jeweils 61 Prozent dagegen. Von den Anhängern der AfD (91 Prozent) und des BSW (97 Prozent) lehnen fast alle die Lieferung solcher Raketen an die Ukraine ab.



Die Daten wurden am 13. und 16. September erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.

