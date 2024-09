NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer im Zuge des Krebskongresses ESMO mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe Studiendaten zum Tumorkachexie-Antikörper Ponsegromab vorgelegt, schrieb Analyst Akash Tewari in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. In der zweiten Phase der Studie zur Behandlung der Stoffwechselstörung, die infolge einer Krebserkrankung auftritt, habe sich bei einer Maximaldosis eine klinisch bedeutende Gewichtszunahme ergeben. Dies sei ein positives Signal, doch ein Erfolg in der dritten Studienphase sei damit nicht gesichert./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 21:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 21:22 / ET



© 2024 dpa-AFX-Analyser