In einer Company-News richtet sich Amazon-CEO Andy Jassy an seine Mitarbeiter: "Wir werden wieder so ins Büro gehen, wie wir es vor Corona getan haben." Ausnahmen gibt es nur wenige. In einer Amazon-Nachricht vom 16. September 2024 richtet sich Andy Jassy an seine Mitarbeiter und kündigte eine verpflichtende Fünf-Tage-Woche im Büro an. Ab dem 02. Januar 2025 sollen Amazon-Angestellte nur noch in speziellen Ausnahmefällen von daheim aus tätig werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...