Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, beim Nettoergebnis den Vorjahreswert von 0,63 Mio. Euro aber nahezu erreicht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das operative Ergebnis (EBIT) deutlich um 12,9 Prozent auf 1,08 Mio. Euro gestiegen. Parallel hierzu habe die EBIT-Marge aufgrund des deutlich verbesserten Umsatzmixes dynamisch auf 10,5 Prozent (HJ 2023: 7,2 Prozent) zugelegt. Die hohe Ertragskraft bzw. Ergebnisqualität des Unternehmens spiegele sich zudem in einem deutlich verbesserten operativen Cashflow wider, der zum Ende des aktuellen Halbjahres mit 0,70 Mio. Euro (30.06.2023: -0,80 Mio. Euro) deutlich in den positiven Bereich gedreht habe. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen sei die Guidance des Unternehmens (leichte Umsatz- sowie moderate Ergebnissteigerung) außerdem bekräftigt worden. Angesichts der positiven Halbjahresperformance, die im Rahmen der Erwartungen von GBC gelegen habe, bestätige das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Basierend auf den unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen erneuern die Analysten das Kursziel von 4,35 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.09.2024)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2024 um 10:00 Uhr fertiggestellt und 17.09.2024 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

