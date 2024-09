Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Nordea Bank Abp

As of September 18, 2024, the following instrumentsissued by Nordea Bank Abp. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BULL RHEINMETALL X3 NORDNET SE0021749991 BULL RHEINMETALL X3 NORDNET D DK0062722906 BULL RHEINMETALL X4 NORDNET SE0021750007 BULL RHEINMETALL X5 NORDNET SE0021750015 BULL RHEINMETALL X5 NORDNET F SE0021749884 MINI L RHEINMETALL NORDNET 04 SE0021755733 BEAR GENERAL DYNAMICS X2 NORDNET SE0021007952 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.