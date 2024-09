DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG plant Kapitalerhöhungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/17.09.2024/17:35) - Philomaxcap AG plant Kapitalerhöhungen

München, 17. September 2024: Der Vorstand der Philomaxcap AG (" Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 96.889.693 neuen Inhaber-Stückaktien gegen Sach- und Bareinlagen von EUR 17.007.234,00 um bis zu EUR 96.889.693,00 auf bis zu EUR 113.896.297,00 zu erhöhen.

Hierzu ist geplant, für Mitte November 2024 eine Hauptversammlung einzuberufen, in der beschlossen werden soll, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 95.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 95.000.000 neuen Inhaber-Stückaktien gegen Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien sollen die namentlich bekannten bisherigen Aktionäre der Gen2H Corp. mit Sitz in 5200 S Washington Ave, 32780 Titusville, Florida, USA gegen Einbringung ihrer Aktien an der GenH2 Corp. zugelassen werden. Der Ausgabebetrag je neuer Aktie soll EUR 1,00 betragen. Ein den Ausgabebetrag übersteigender Wert der Sacheinlage soll in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt werden.

Darüber hinaus soll beschlossen werden, das Grundkapital um bis zu EUR 1.889.693,00 gegen Ausgabe von bis zu 1.889.693 neuen Inhaber-Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Bezugspreis je neuer Inhaber-Stückaktie soll EUR 1,00 betragen. Die neuen Inhaberaktien sollen den Aktionären im Verhältnis 9:1 zum Bezug angeboten werde. Die beiden Hauptaktionäre der Gesellschaft, Philocity Global GmbH und Capana Swiss Advisors AG, haben gegenüber der Gesellschaft angekündigt, auf ihre Bezugsrechte zu verzichten. Zum Ausgleich der Verwässerung aus der Sachkapitalerhöhung soll den anderen Aktionären hinsichtlich der Bezugsrechte, auf welche die beiden Hauptaktionäre verzichten, ein Nachbezugsrecht angeboten werden.

Für die Umsetzung der Kapitalmaßnahmen sind nach der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung insbesondere noch Einbringungsverträge mit den bisherigen Aktionären der GenH2 Corp., die an der Sachkapitalerhöhung teilnehmen, abzuschließen.

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Achim Pfeffer Tel.: +49 89 2155 2804 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

