New York - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bleiben die Anleger an den New Yorker Börsen optimistisch. Der Leitindex Dow Jones Industrial markierte am Dienstag gleich zu Beginn und der marktbreite S&P 500 im weiteren Handelsverlauf jeweils eine Rekordmarke. Zuletzt verzeichnete der Dow ein Plus von 0,34 Prozent auf 41.764,94 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 5.660,09 Punkte hoch. Der Vortags schwächelnde, technologielastige ...

