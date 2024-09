Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihren tags zuvor unterbrochenen Aufwärtstrend fortgesetzt. Überraschend schwache Wirtschaftsdaten aus der wichtigsten Volkswirtschaft Deutschland interpretierten die Anleger offenbar eher positiv. Die Kursaufschläge an den New Yorker Börsen, wo die Anleger trotz guter heimischer Konjunkturdaten weiter eine deutliche US-Zinssenkung erwarten, gaben aber keinen zusätzlichen Schwung mehr. Der Eurozonen-Leitindex ...

