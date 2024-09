Beirut - Bei der Explosion mehrerer Pager im Libanon sind mindestens neun Menschen getötet und 2.800 verwundet worden. Das teilte Gesundheitsminister Firas al-Abyad am Dienstag in Beirut mit. Unter den Todesopfern sei auch ein achtjähriges Mädchen. Mehr als 200 Menschen seien in kritischem Zustand.



Etwa 100 Krankenhäuser im ganzen Land hätten Verletzte aufgenommen, im Süden seien die Krankenhäuser über seinen Kapazitäten. Das Ministerium arbeite also daran, die Verletzten zur Behandlung in andere Einrichtungen zu verlegen.



Die libanesische Hisbollah-Miliz spricht von einem gezielten Angriff Israels "nach Prüfung aller Fakten, aktueller Daten und verfügbarer Informationen". Auch Zivilisten seien Ziel des Anschlags gewesen.



Die Hisbollah erklärte, sie werde den "palästinensischen Widerstand" weiterhin unterstützen, und kündigte Vergeltung an.

